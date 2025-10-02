Kamer wil dat Keijzer afziet van versoepelingen huurwet

DEN HAAG (ANP) - Versoepelingen die demissionair woonminister Mona Keijzer wil doorvoeren in de wet die de huren in het middensegment aan banden legt, stuiten opnieuw op verzet in de Tweede Kamer. Een meerderheid vraagt de BBB-bewindsvrouw een besluit daarover dat zij deze week bekendmaakte, weer in te trekken.

Sinds de huurwet - tegen de zin van Keijzer - van kracht werd, waarschuwen verhuurders dat daardoor het aanbod aan betaalbare huurwoningen afneemt. Veel huizen worden verkocht omdat het niet meer rendabel genoeg zou zijn om ze te verhuren. De minister wilde dit voorjaar al ingrijpen. Ook toen floot een Kamermeerderheid haar terug.

Keijzer wil de WOZ-waarde van een woning zwaarder laten meetellen bij het vaststellen van de maximale huur. Ook wil zij in het woningwaarderingsstelsel niet langer minpunten toekennen voor het ontbreken van bijvoorbeeld een tuin of balkon. Studenten moeten wat haar betreft weer een tijdelijk huurcontract kunnen krijgen.

Met deze maatregelen maakt Keijzer volgens GroenLinks-PvdA de weg vrij voor forse huurstijgingen, met name in de grote steden waar betaalbare huurwoningen toch al schaars zijn. De partij kwam met een oproep aan Keijzer om van haar plannen af te zien. Onder meer de voormalige coalitiepartijen NSC en PVV steunden die.