Betaal je zelf voor steunzolen, de ritten naar het ziekenhuis of een dieet dat de arts heeft voorgeschreven? Dan trek je die kosten misschien af bij je belastingaangifte. Tot vandaag was het plan dat dit vanaf 2028 niet meer zou kunnen. Dat plan is van tafel: het kabinet laat de aftrek voor specifieke zorgkosten bestaan. Dat staat in een Kamerbrief van dinsdag 3 november, meldt Taxence

Er zit wel een maar aan. De regeling blijft niet zoals hij is.

Volgens de brief wordt de aftrek "meer gericht en eerlijker gemaakt voor chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten". Hoe dat er precies uit gaat zien, maakt het kabinet later bekend.

Eerder schreven we nog het tegenovergestelde

Het oorspronkelijke voorstel kwam op Prinsjesdag, 15 september. Daarmee zou ook de tegemoetkoming specifieke zorgkosten verdwijnen. Dat is het bedrag dat je uitbetaald krijgt als je te weinig belasting betaalt om de aftrek te benutten, bijvoorbeeld omdat je alleen AOW hebt. Twee dagen later nam de Kamer een motie aan. Die vroeg om de aftrek te behouden, maar hem ook doelmatiger te maken en meer te richten op de ziektekosten van chronisch zieken.

ChristenUnie en 50PLUS gaven de doorslag

Volgens Accountancy Vanmorgen drongen vooral de ChristenUnie en 50PLUS aan op behoud van de regeling. Het kabinet zoekt steun voor het Belastingplan 2027 en heeft nog geen meerderheid. Het besluit over de zorgkosten maakt deel uit van een groter pakket aanpassingen.

Volgens De Dagelijkse Standaard kost het behoud 350 miljoen euro per jaar. Dat geld komt uit een bestaand budget voor deze groep. Eerder had het kabinet vanaf 2028 juist 350 miljoen per jaar gereserveerd voor een andere tegemoetkoming voor chronisch zieken.

Wat 'gerichter' kan betekenen

Hoe de nieuwe aftrek eruitziet, weet nog niemand. De richting is wel duidelijk: het geld moet vooral terechtkomen bij chronisch zieken en gehandicapten met hoge kosten. Of iemand met incidentele kosten, zoals één jaar veel ritten naar het ziekenhuis, straks nog in aanmerking komt, staat nergens in de brief.

Het gaat om een grote groep. Volgens De Dagelijkse Standaard gebruiken bijna 900.000 huishoudens de aftrek. AOW-huishoudens trekken gemiddeld €1.624 aan zorgkosten af.

Volgens het overzicht van de Belastingdienst zijn dit nu enkele veelvoorkomende posten:

Hulpmiddelen: steunzolen, prothesen en aanpassingen aan auto, fiets of computer zijn aftrekbaar. Een gehoorapparaat alleen onder voorwaarden. Een bril, rollator, scootmobiel of rolstoel niet.

Vervoer: ritten naar arts, ziekenhuis of apotheek, en hogere vervoerskosten door ziekte of handicap.

Dieet: op voorschrift van een arts of diëtist, met een vast bedrag uit de dieetlijst.

Niet aftrekbaar: zorgpremie, eigen risico en eigen bijdragen aan het CAK.

Over 2026 en 2027 verandert er niets

Voor je komende aangiftes ligt de regeling vast. Ook het oude plan schrapte de aftrek pas per 2028. Wat je in 2026 en 2027 betaalt, kun je onder de huidige regels opvoeren.

Je trekt alleen af wat boven een drempel uitkomt. Ben je alleenstaand, dan is die drempel in 2026 €166 bij een drempelinkomen tot €9.680. Tussen €9.680 en €51.411 is het 1,65 procent van je drempelinkomen. Daarboven betaal je €848 plus 5,75 procent van het deel boven €51.411. Met een fiscale partner is de minimale drempel €332.

Een rekenvoorbeeld: je bent alleenstaand en je drempelinkomen is €30.000. Je drempel is dan €495. Heb je €900 aan aftrekbare kosten, dan blijft er €405 over voor de aftrek. Had je op 1 januari 2026 de AOW-leeftijd en is je drempelinkomen niet hoger dan €41.123, dan mag je bepaalde kosten ook nog met 113 procent verhogen.

Dit kun je nu al doen

Bewaar alle nota's van zorgkosten die je zelf betaalt. Je hebt ze nodig voor je aangifte over 2026 en 2027.

Betaal zorgrekeningen op tijd. Je trekt kosten af in het jaar waarin je ze betaalt. Komt de nieuwe, gerichtere aftrek vanaf 2028, dan weet je zeker dat betalingen tot en met 31 december 2027 nog onder de huidige regels vallen.

Vergeet je toeslagen niet. De aftrek verlaagt je verzamelinkomen, en daarmee berekent de Belastingdienst ook je huur- en zorgtoeslag.

Definitief is het nog niet. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het aangepaste Belastingplan. De stemming staat gepland voor donderdag 12 november. Over de politieke kant van dat debat schreven we eerder in Yeşilgöz over belastingplan: "Het is een risico, natuurlijk. Ik had het liever ook anders gezien."