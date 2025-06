Troepen Nationale Garde arriveren in Los Angeles

LOS ANGELES (ANP) - Troepen van de Nationale Garde zijn gearriveerd in Los Angeles, meldt het Amerikaanse leger op X, zonder te specificeren om hoeveel militairen het gaat.

President Donald Trump stuurde zaterdag 2000 leden van de Nationale Garde naar Los Angeles "om de wetteloosheid die is blijven etteren aan te pakken", aldus het Witte Huis. Sinds vrijdag zijn er in de Californische stad protesten tegen de immigratiediensten, die door de hele stad huiszoekingsbevelen begonnen uit te voeren. De protesten leidden tot gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en de politie.

De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, verzet zich tegen de komst van troepen. Volgens hem hebben de diensten in zijn staat alles onder controle en is inmenging van de nationale overheid niet nodig. Het is de eerste keer in zestig jaar dat een president de Nationale Garde inzet in een staat zonder toestemming van de gouverneur, aldus een expert in The New York Times.