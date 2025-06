Thailand en Cambodja bereiken deal over legers in betwist gebied

BANGKOK/PHNOM PENH (ANP/AFP) - Thailand en Cambodja hebben een akkoord bereikt over het herpositioneren van hun troepen in een betwist grensgebied. De spanningen tussen de buurlanden liepen op nadat eind mei een Cambodjaanse militair was omgekomen bij een vuurgevecht tussen de twee legers.

Als reactie daarop versterkten beide landen hun militaire aanwezigheid in het grensgebied. Ook werden andere maatregelen genomen. Zo nam het Thaise leger de controle over van alle grensovergangen met Cambodja. De landen hebben zondag besloten de spanningen te verminderen. Op 14 juni moet opnieuw overleg plaatsvinden.

Cambodja kondigde maandag aan een klacht over het grensconflict in te dienen bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. In 2013 oordeelde het hof dat het betwiste gebied bij Cambodja hoort, maar Thailand zegt de jurisdictie van het ICJ niet te erkennen. De landen zijn het al decennialang oneens over de ruim 800 kilometer lange grens.