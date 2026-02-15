Trouwen op gemeentehuis duurder dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Trouwen op het gemeentehuis is in 2026 in bijna alle gemeenten duurder geworden dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ANP van alle tarieven voor een huwelijksceremonie op het gemeentehuis.

Een trouwerij op het gemeentehuis op een vrijdagmiddag kost in 2026 gemiddeld 506 euro, 20 euro meer dan vorig jaar. Op zaterdag is een ceremonie duurder en kost dit gemiddeld bijna 794 euro, 26 euro meer dan een jaar eerder.

De kosten voor een huwelijk variëren sterk per dag, maar ook per gemeente. Zo betaal je voor een ceremonie in Voorst op zaterdag meer dan 2000 euro, terwijl je op vrijdag voor 236 euro kunt trouwen in Voerendaal. Slechts in elf gemeenten is trouwen goedkoper geworden in 2026.

Maandagochtend

Wel zijn gemeenten wettelijk verplicht om mensen gratis te laten trouwen op het gemeentehuis. De uitvoering hiervan verschilt per gemeente, maar over het algemeen gaat het om een sobere ceremonie voor twee koppels op maandagochtend rond 09.00 uur.

Door het beperkte aanbod zijn er in de meeste gemeenten wachtlijsten. Gemiddeld moet een bruidspaar bijna 85 dagen wachten. In Tilburg en Nijmegen duurt dat ongeveer een jaar. In ruim zestig gemeenten is er geen wachtlijst. Door de hoge vraag bieden veel gemeenten de gratis huwelijken alleen aan voor eigen inwoners.