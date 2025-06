Trump belt met Poetin: goed gesprek, maar niet direct vrede

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt een uur en een kwartier te hebben gebeld met de Russische leider Vladimir Poetin. "Het was een goed gesprek, maar niet een gesprek dat direct tot vrede zal leiden", schrijft Trump op zijn platform Truth Social.

De leiders spraken volgens Trump onder meer over de recente Oekraïense aanval op Russische vliegtuigen. Hij doelt daarmee vermoedelijk op de Oekraïense verrassingsaanval met drones op Russische luchtmachtbases.

"President Poetin zei zeer nadrukkelijk dat hij zal moeten reageren op de recente aanval op de vliegvelden", schreef Trump, die toevoegde dat ook over Iran is gepraat. De VS zetten dat land onder druk om een deal te sluiten over het eigen atoomprogramma.

Volgens Trump past Iran vertragingstactieken toe. Hij zei dat het land snel een besluit moet nemen. Poetin zou zich behulpzaam hebben opgesteld en hebben aangegeven dat hij zou kunnen deelnemen aan de gesprekken met Iran.