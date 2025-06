Volleybalsters beginnen Nations League met nederlaag tegen Japan

OTTAWA (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League verloren. Het team van bondscoach Felix Koslowski ging in het Canadese Ottawa in drie sets onderuit tegen Japan: 17-25 15-25 16-25.

Het verjongde Oranje trof met Japan meteen een sterke tegenstander. De Aziatische ploeg eindigde vorig jaar als tweede in de finaleronde. Nederland was nog nooit verder gekomen dan de vijfde plaats in 2018. Later deze week speelt Oranje nog tegen Canada, de Dominicaanse Republiek en Bulgarije.

Aanvoerster Nika Daalderop kwam vanwege een schouderprobleem uit voorzorg niet in actie tegen Japan. Florien Reesink, Iris Vos, Elles Dambrink, Britte Stuut, Indy Baijens, Jette Kuipers en Sarah van Aalen stonden in de basis. Dambrink en Vos waren goed voor respectievelijk 10 en 9 punten.

Overweldigend

"Het was in deze eerste wedstrijd nog nerveus en overweldigend", zei Dambrink op de site van de bond. "We hadden onszelf meer moeten pushen. In de derde set hadden we een paar momenten die lieten zien waar we naartoe willen."

Er doen achttien landen mee aan de Nations League, die elk twaalf wedstrijden spelen. Apeldoorn is een van de drie speellocaties. Nederland speelt van 9 tot en met 13 juli vier wedstrijden in Apeldoorn.