Trump: bestand met Iran kan zonder akkoord vóór woensdag eindigen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij het staakt-het-vuren met Iran mogelijk beëindigt als er tegen woensdag geen langdurig akkoord wordt bereikt om de oorlog te beëindigen. "Misschien verleng ik het niet, maar de blokkade blijft van kracht", zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One op weg terug naar Washington vanuit Phoenix, Arizona. Hij doelde daarbij op de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens.

"Dus er is een blokkade", vervolgde hij, "en helaas moeten we dan weer beginnen met het laten vallen van bommen."

Wel meldde hij dat hij even daarvoor "vrij goed nieuws" over Iran had gekregen, zonder dat nieuws verder te specificeren. "Het lijkt erop dat het in het Midden-Oosten met Iran heel goed gaat. Jullie zullen het horen."