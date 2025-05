Trump bevestigt uitstel heffingen tegen EU tot 9 juli

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigt dat zijn beloofde handelstarieven tegen de Europese Unie tot 9 juli gepauzeerd blijven, terwijl de handelsbesprekingen voortduren.

Tegen verslaggevers zei Trump dat hij voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in een "zeer prettig telefoongesprek" had laten weten dat hij haar verzoek voor uitstel van de oorspronkelijke deadline van 1 juni zou inwilligen. Hij voegde eraan toe dat de onderhandelingsteams "snel bij elkaar zullen komen om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen."

De EU en de VS zijn in gesprek over importtarieven, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Vrijdag dreigde Trump de EU nog met een algemene invoerheffing van 50 procent vanaf 1 juni.