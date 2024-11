Trump bij laatste campagnebijeenkomst op zelfde plek als in 2016

GRAND RAPIDS (ANP) - Bij zijn laatste campagnebijeenkomst voor verkiezingsdag heeft Donald Trump het publiek zo'n twee uur laten wachten, meldt de BBC. Toen de presidentskandidaat eenmaal verscheen, werd hij met een lange staande ovatie verwelkomd.

Trump hield zijn laatste rally in de plaats Grand Rapids in de staat Michigan. Op die plek hield hij ook zijn laatste campagnebijeenkomst in 2016 en 2020. "Dit is een bijzondere plek, herinneren jullie 2016 nog?", zei hij. En: "Dit is de laatste keer dat we dit hoeven te doen." Hij zei de VS naar "nieuwe hoogten" te willen leiden.

In zijn toespraak viel hij Joe Biden, zijn tegenstander Kamala Harris en ook Nancy Pelosi aan.

Eerder op de avond was Trump een uur en drie kwartier aan het woord in Pennsylvania. Dinsdag zijn de presidentsverkiezingen in de VS.