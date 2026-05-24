Trump: blokkade tegen Iran van kracht totdat akkoord is getekend

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 16:37
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij zijn diplomatieke vertegenwoordigers heeft opgedragen zich niet te haasten bij het sluiten van een deal met Iran, omdat "de tijd aan onze kant staat". Een dag eerder had hij aangekondigd dat er al grotendeels overeenstemming was bereikt over een akkoord met Teheran.
"De blokkade blijft volledig van kracht totdat er een akkoord is bereikt, gecertificeerd en ondertekend. Beide partijen moeten de tijd nemen en het goed aanpakken", schreef Trump onder meer op Truth Social. "Er mogen geen fouten worden gemaakt! Onze relatie met Iran wordt steeds professioneler en productiever."
