Zverev begint Roland Garros met overtuigende zege op Bonzi

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 16:23
PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is op overtuigende wijze begonnen aan Roland Garros. De als tweede geplaatste Duitser rekende in drie sets af met de Fransman Benjamin Bonzi, de nummer 95 van de wereld: 6-3 6-4 6-2.
De 29-jarige Zverev wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2024 verloor hij op Roland Garros de finale van Carlos Alcaraz. De geblesseerde Spanjaard is er nu niet bij. Zverev bereikte daarnaast in Parijs drie keer de halve finale en drie keer de kwartfinale.
In de tweede ronde speelt Zverev tegen de Tsjech Tomas Machac, die in drie sets afrekende met de Belg Zizou Bergs.
