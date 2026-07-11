Trump dagvaardt NYT-journalisten om berichten over Air Force One

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan verschillende journalisten van de New York Times, nadat zij hadden bericht over veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe vliegtuig. Dat meldt de krant zaterdag.

De journalisten zijn opgeroepen woensdag voor een jury te verschijnen. De krant spreekt van "een buitengewone escalatie".

De gedagvaarde journalisten Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager en Eric Schmitt schreven deze week dat Trump na de NAVO-top Turkije om veiligheidsredenen verliet met de oude Air Force One. Het nieuwe toestel, een geschenk van Qatar, zou veiligheidsvoorzieningen als raketafweer missen.

Ankara

Trump was wel met het nieuwe toestel naar Ankara gevlogen. Na zijn aankomst laaide het conflict met Iran opnieuw op.

Nog voor publicatie had de FBI gevraagd om het artikel in te houden, maar de krant weigerde dit.