Trump deelt AI-video met zijn visie voor toekomst Gaza

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een opvallende video gedeeld met zijn visie voor de naoorlogse Gazastrook. Op de met kunstmatige intelligentie (AI) gemaakte beelden zijn onder meer wolkenkrabbers, gouden beelden van Trump en feestende mensen te zien.

Trump plaatste de 33 seconden durende video op zijn platform Truth Social. Deze toont eerst de verwoestingen in Gaza, maar gaat al snel over op wat Trump eerder omschreef als de "Rivièra van het Midden-Oosten". Er worden onder meer stranden en straten met palmbomen getoond. Ook zijn er mannelijke buikdansers met baarden.

Trump is meermaals in de video te zien, onder meer met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. In een van de scènes drinken de leiders bij een zwembad in hun zwembroeken cocktails op ligbedden. Elon Musk komt in meerdere scènes voor, etend of omgeven door geldbiljetten. Het begeleidende liedje bevat teksten zoals "Donald komt eraan om je te bevrijden", "Trump Gaza is eindelijk hier" en "Trump Gaza is nummer één".

De president liet eerder al weten de controle over de Gazastrook te willen overnemen en dit gebied te willen ontwikkelen. Ook zei hij dat de bevolking daar weg moet, waar internationaal veel kritiek op is gekomen.