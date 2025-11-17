Trump draait: Republikeinen moeten stemmen voor vrijgeven Epstein-files

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt een ommekeer te hebben gemaakt wat betreft de openbaarmaking van de zogenoemde Epstein-documenten. "Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden moeten stemmen voor het vrijgeven van de Epstein-documenten, omdat we niets te verbergen hebben", schreef Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social.

De dossiers gaan over het misbruik door de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein en de mogelijke betrokkenheid van Trump daarbij.

Woensdag werden mails vrijgegeven waarin Epstein suggereerde dat Trump meer wist van het misbruik dan hij tot nu toe heeft toegegeven en er mogelijk ook aan meedeed. De Democraten willen dat de dossiers volledig openbaar worden gemaakt. Trump sprak eerder van een "hoax", legde de schuld bij de Democraten en wilde de documenten uit de openbaarheid houden.