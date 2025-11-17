Ecuador stemt tegen terugkeer buitenlandse militaire bases

QUITO (ANP) - Het ziet ernaar uit dat kiezers in Ecuador tegen de terugkeer van buitenlandse militaire bases hebben gestemd. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het referendum dat zondag werd gehouden.

Bijna 14 miljoen kiezers konden beslissen over het aanpassen van de grondwet om onder meer buitenlandse militaire bases op Ecuadoraans grondgebied toe te staan. Sinds 2008 geldt daarop een verbod in Ecuador. De terugkeer van een Amerikaanse militaire basis in Ecuador lijkt daarmee van de baan.

Met meer dan 80 procent van de stemmen geteld heeft ruim 60 procent van de kiezers tegen de plannen van president Daniel Noboa gestemd. Noboa wil geweld door kartels tegengaan en staat bekend als bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Noboa heeft gezegd de uitslag te respecteren.

De VS voeren al maanden aanvallen uit op vermeende drugsboten en "narcoterroristen" in het Caribisch gebied en voor de Pacifische kust van Latijns-Amerika. De VS leveren geen bewijs voor hun claims.