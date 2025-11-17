Communistische Jara leidt exitpoll presidentsverkiezingen Chili

SANTIAGO (ANP) - In de voorlopige exitpoll van de presidentsverkiezingen in Chili gaat de communistische Jeanette Jara voorop, gevolgd door de extreemrechtse José Antonio Kast. In de tweede ronde, die op 14 december plaatsvindt, zullen Jara en Kast het tegen elkaar opnemen, bevestigt de huidige Chileense president Gabriel Boric.

Met 52,39 procent van de stemmen geteld, heeft Jara 26,58 procent van de stemmen en Kast 24,32 procent.

Voorafgaand aan de verkiezingen was Jara in de peilingen al de favoriet. De voormalige minister van Arbeid stelde zich kandidaat namens een brede coalitie. Kast voerde zijn campagne in de stijl van de Amerikaanse president Donald Trump, met plannen om illegale migranten het land uit te zetten. De verkiezingen in Chili werden gedomineerd door thema's als de strijd tegen misdaad en deportatie van migranten.

Ook de extreemrechtse Johannes Kaiser en de conservatieve Evelyn Matthei deden mee aan de race voor het presidentschap. Kaiser heeft zich al neergelegd bij zijn verlies.