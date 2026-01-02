Trump dreigt met actie bij geweld tegen Iraanse demonstranten

WASHINGTON (ANP/RTR) - Als Iran vreedzame demonstranten neerschiet en "op gewelddadige wijze vermoordt", zullen de Verenigde Staten hen te hulp schieten, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. "We staan paraat en zijn klaar om in actie te komen."

In Iran wordt al dagenlang gedemonstreerd, waarbij volgens Iraanse media meerdere mensen om het leven zijn gekomen door confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen. Actievoerders zijn boos over de economische problemen in het land. Het zijn de grootste protesten in Iran in drie jaar.

De Iraanse economie kampt al jaren met problemen sinds de VS in 2018 opnieuw sancties oplegden. Het afgelopen jaar heeft de nationale munt, de rial, meer dan een derde van zijn waarde verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De president van Iran, Masoud Pezeshkian, riep de regering donderdag op actie te ondernemen om de economische situatie te verbeteren.