Opnieuw meer journalisten lastiggevallen tijdens hun werk

DEN HAAG (ANP) - Voor het derde jaar op rij hebben journalisten vaker melding gedaan van incidenten tijdens het uitvoeren van hun werk. Vorig jaar kwamen 262 meldingen binnen bij PersVeilig, in 2024 waren dat er 249.

Volgens PersVeilig is de stijging opmerkelijk, omdat er in 2025 veel minder gewelddadige demonstraties waren dan in het jaar ervoor. Toen waren er op verschillende universiteiten rellen bij pro-Palestijnse demonstraties. Het aantal meldingen van bedreiging of geweld tegen journalisten was daardoor flink hoger dan een jaar eerder: 249 tegenover 218 in 2023. De organisatie zegt dat de recente stijging mogelijk te verklaren is doordat meer journalisten bereid zijn om incidenten te melden.

"Het aantal meldingen in 2025 nadert het trieste recordjaar 2021 (272 meldingen) toen de avondklokrellen en andere rellen rond de Covid-maatregelen tot veel incidenten leidden. Het dieptepunt in 2025 had wat mij betreft ook te maken met rellen: de extreemrechtse anti-migratie demonstratie op het Malieveld", zegt Peter ter Velde, programmamanager bij PersVeilig. Zeven fotografen en cameramensen raakten toen gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. "Dat was echt een zwarte dag voor de journalistiek."

Bedreigingen

Hoewel er minder incidenten werden gemeld na demonstraties, steeg het aantal bij festiviteiten en sport. In 2025 ontving PersVeilig 13 meldingen, in 2024 maar 2. Zo leidden de ontwikkelingen rond Vitesse tot meerdere meldingen van geweld door supporters.

Bij de meeste incidenten vorig jaar ging het om bedreigingen (106 keer), discriminatie of intimidatie (67 keer) en fysiek geweld (55 keer).