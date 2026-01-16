Trump dreigt met tarieven tegen land dat Groenlandplan afwijst

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij mogelijk tarieven kan opleggen aan landen die zijn beleid ten aanzien van Groenland niet steunen. Hij wil dat het eiland bij de Verenigde Staten gaat horen.

"Ik zou landen met tarieven kunnen treffen als ze niet akkoord gaan over Groenland omdat wij Groenland nodig hebben voor onze nationale veiligheid", aldus Trump in het Witte Huis. Groenland wil zelf geen deel uitmaken van de VS en ook Denemarken, waar Groenland bij hoort, is tegen.