Kopvrouw Velzeboer bij EK shorttrack foutloos op eerste dag

Sport
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 17:07
anp160126159 1
TILBURG (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer is de eerste dag van de Europese kampioenschappen in Tilburg zonder problemen doorgekomen. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg plaatste zich, net als haar zus Michelle Velzeboer en Selma Poutsma, op zowel de 500 als 1000 meter voor de kwartfinales.
Xandra Velzeboer sloeg vorig jaar bij de EK in Dresden de 500 en 1000 meter uit voorzorg over omdat ze last had van een lichte knieblessure. De EK zijn het laatste toernooi ter voorbereiding op de Olympische Spelen, die over drie weken in Milaan beginnen.
De kwartfinales voor de 1000 meter zijn zaterdag, net als de halve finales en finale. Het vervolg van de 500 meter is zondag.
