Trump dreigt met zwaardere aanvallen bij Iraanse vergelding

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met zwaardere aanvallen op Iran. "Iran heeft net verklaard dat het vandaag heel hard gaat toeslaan, harder dan ooit tevoren. Ze kunnen dat maar beter niet doen, want als ze dat wel doen, zullen wij terugslaan met een kracht die nog nooit eerder is vertoond!", schreef hij deels in hoofdletters op zijn platform Truth Social.

De waarschuwing volgt op de dood van de hoogste Iraanse leider, Ali Khamenei. De ayatollah kwam om het leven toen de VS en Israël grootschalige aanvallen uitvoerden op zijn land. Iran sloeg terug door landen in de regio onder vuur te nemen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Trump heeft Khamenei in een eerder bericht omschreven als "een van de boosaardigste mensen in de geschiedenis" en zei dat het bombarderen mogelijk zo lang zal doorgaan "als nodig is om tot vrede te komen in het Midden-Oosten en de wereld".