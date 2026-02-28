ECONOMIE
Koolhydraatarm eten? Doe maar niet, als je tenminste scherp wilt blijven

gezondheid
door Désirée du Roy
zaterdag, 28 februari 2026 om 13:40
Het blijft een populaire manier om af te vallen: koolhydraten schrappen, maar doe je er goed aan? Een diëtist bij RTL Nieuws vindt van niet.
Ze legt uit: "Koolhydraten zijn net als eiwitten en vetten macronutriënten. Dit betekent dat het eigenlijk een brandstof voor je lichaam is, waar je gedurende de dag energie uit haalt. Het kost je lichaam veel meer moeite om brandstof uit bijvoorbeeld eiwitten of vetten te halen."
Trage koolhydraten, die in volkoren producten zitten, zijn een gezondere keus dan de snelle varianten, die je terugvindt in bijvoorbeeld koekjes of witbrood. "Deze geven langzamer energie af, waardoor je er langer profijt van hebt én je krijgt langdurige energie. De snelle koolhydraten wil je grotendeels vermijden. Deze zorgen namelijk voor schommelingen in je energie en bloedsuiker, waardoor je energiedips kunt ervaren", vertelt diëtist Coco Brocades.

Snel afvallen zonder koolhydraten

Brocades vindt een koolhydraatarm dieet geen goed idee. "Het zijn niet de koolhydraten waar je zwaarder van wordt. Hetgeen waarvan je aankomt is een calorieoverschot. Dit houdt in dat je meer eet dan je lichaam op een dag verbrandt. Dit kan gebeuren met koolhydraten, maar ook met eiwitten of vetten. Het heeft dus niet per se met koolhydraten te maken."
Waarom je dan zo snel afvalt als je stopt met koolhydraten? "Koolhydraten binden zich aan vocht. Hierdoor hou je iets meer vocht vast als je gewoon normale hoeveelheden koolhydraten eet. Wat je ziet is dat als mensen stoppen met het eten van koolhydraten, ze snel afvallen. Het is dan niet per se alleen vet dat ze verliezen, maar deels ook vocht dat ze kwijtraken."
Maar weinig koolhydraten eten is niet fijn voor je hersenen. Die hebben namelijk glucose nodig als brandstof. Daar krijgen ze dan te weinig van binnen, waardoor je lichaam het zelf moet aanmaken. Dat kost bakken met energie. Daardoor word je minder scherp en krijg je last van brainfog. Je kunt dus minder goed nadenken als je weinig koolhydraten eet.
Bron: RTL Nieuws

