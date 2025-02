Trump en Zelensky ruziën bij ontvangst in Witte Huis

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky hebben publiekelijk ruzie gekregen bij de ontvangst van de Oekraïense leider in het Witte Huis. Trump verweet zijn gast respectloos en ondankbaar te zijn.

Zelensky leek erg geïrriteerd. Hij zei bijvoorbeeld dat de delfstoffendeal die hij was komen tekenen in het Witte Huis, "niet genoeg is". Zelensky wil dat de VS militaire garanties geven, bijvoorbeeld ten aanzien van een internationale vredesmacht in Oekraïne.

Trump verweet de Oekraïense leider "met een derde wereldoorlog te spelen". Het wordt moeilijk zakendoen, vreesde Trump. "Sluit een deal of we zijn weg", snauwde Trump.