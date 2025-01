Trump: er niet zeker van of VS iets aan de NAVO moeten uitgeven

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag gezegd dat hij er niet zeker van was of de Verenigde Staten iets aan de NAVO zouden moeten uitgeven. Hij vertelde verslaggevers dat de VS de NAVO-leden beschermen, maar dat zij "ons niet beschermen".

Trump herhaalde ook dat de andere NAVO-leden 5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie zouden moeten uitgeven, in plaats van de huidige 2 procent.

Trumps nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio sprak woensdag met NAVO-topman Mark Rutte waarbij hij de betrokkenheid van de VS bij het bondgenootschap onderstreepte. Ook spraken ze over een lastenverdeling, aldus een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens ambtenaren en analisten zal de NAVO geen gehoor geven aan het voorstel van Trump voor zo'n verhoging van de defensie-uitgaven. Analisten zeggen dat een verhoging naar 5 procent voor bijna alle NAVO-leden politiek en economisch onhaalbaar is.