Trump feliciteert astronauten Artemis II-ruimtemissie

CHARLOTTESVILLE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de astronauten van de Artemis II-ruimtemissie gefeliciteerd in een bericht op Truth Social. Daarin zegt hij dat hij als president niet trotser had kunnen zijn.

"De hele reis was spectaculair en de landing was perfect", aldus Trump, die meldde ernaar uit te kijken de "geweldige en zeer getalenteerde" astronauten binnenkort in het Witte Huis te ontvangen. "We zullen dit nog een keer doen en dan, de volgende stap, Mars!"

De bemanning van ruimteschip Orion bestond uit drie Amerikanen, Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, en Canadees Jeremy Hansen. Ook de premier van Canada Mark Carney feliciteerde de crew. "De Artemis II-bemanning is terug op aarde. Felicitaties aan kolonel Hansen en het team voor deze historische prestatie. Welkom thuis", aldus Carney.