ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump feliciteert astronauten Artemis II-ruimtemissie

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 4:06
CHARLOTTESVILLE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de astronauten van de Artemis II-ruimtemissie gefeliciteerd in een bericht op Truth Social. Daarin zegt hij dat hij als president niet trotser had kunnen zijn.
"De hele reis was spectaculair en de landing was perfect", aldus Trump, die meldde ernaar uit te kijken de "geweldige en zeer getalenteerde" astronauten binnenkort in het Witte Huis te ontvangen. "We zullen dit nog een keer doen en dan, de volgende stap, Mars!"
De bemanning van ruimteschip Orion bestond uit drie Amerikanen, Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, en Canadees Jeremy Hansen. Ook de premier van Canada Mark Carney feliciteerde de crew. "De Artemis II-bemanning is terug op aarde. Felicitaties aan kolonel Hansen en het team voor deze historische prestatie. Welkom thuis", aldus Carney.
loading

POPULAIR NIEUWS

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

Loading