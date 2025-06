Trump feliciteert geestverwant en winnaar verkiezingen in Polen

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump heeft zijn geestverwant, de Poolse nationalist Karol Nawrocki, gefeliciteerd met diens overwinning in de presidentsverkiezingen in Polen. "Gefeliciteerd Polen, jullie hebben een winnaar gekozen. Een bondgenoot van Trump wint in Polen, heel Europa geschokt", aldus Trump.

De eurosceptische Nawrocki versloeg bij de verkiezingen van zondag in een nek-aan-nekrace de pro-Europese burgemeester van Warschau Rafał Trzaskowski. Voor premier Donald Tusk is de overwinning van Nawrocki een tegenslag. Hij had het vaak aan de stok met de afzwaaiende conservatieve president Andrzej Duda en krijgt nu hetzelfde probleem met Nawrocki. Het staatshoofd kan met een veto regeringsbesluiten blokkeren.