Vlaamse Griet Op de Beeck gaat Zomergasten presenteren

De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck presenteert dit jaar Zomergasten. De eerste aflevering van het VPRO-interviewprogramma wordt in de laatste week van juli uitgezonden, meldt de omroep dinsdag.

Op de Beeck noemt het "een waanzinnige eer" dat ze "een programma met zo'n indrukwekkende staat van dienst" mag presenteren. "Ik geloof dat het nooit belangrijker was dan nu: de tijd nemen, de diepte ingaan, de nuance zoeken, complexiteiten ontrafelen, de verrassing toelaten, het maatschappelijke gesprek - meer nog dan het debat - aanzwengelen, ons aller wereld verruimen en nabijheid creëren", zegt ze.

De 51-jarige Op de Beeck is met meer dan een miljoen verkochte boeken een van de bestverkopende Nederlandstalige schrijvers. Haar werk is vertaald in dertien talen. Op de Beecks debuutroman Vele hemels boven de zevende uit 2013 sleepte meteen de Bronzen Uil Publieksprijs en een nominatie voor de AKO-Literatuurprijs in de wacht.