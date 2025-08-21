ECONOMIE
Trump gaat mee op patrouille met leger en politie in Washington

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 20:44
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij donderdagavond meegaat met een patrouille van de politie en het leger in Washington. Afgelopen week besloot hij de Nationale Garde in te zetten in de hoofdstad, naar eigen zeggen om de criminaliteit en dakloosheid te bestrijden.
Volgens de politie en het ministerie van Justitie is de criminaliteit in Washington de afgelopen jaren juist sterk gedaald. Het stadsbestuur heeft de regering aangeklaagd vanwege de verregaande maatregel.
De politie in de stad staat door Trumps beslissing tijdelijk onder federaal toezicht. Republikeinse staten stuurden op verzoek van de president meer dan duizend troepen naar Washington.
