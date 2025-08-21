Tweede SAIL-dag drukbezocht, ook erg druk op het water

AMSTERDAM (ANP) - De organisatie van SAIL is te spreken over het verloop van de tweede dag. Het nautische evenement is net als de eerste dag "drukbezocht" en de sfeer op en rond het water is "gemoedelijk en feestelijk".

Woensdag begon SAIL met de traditionele SAIL-In Parade. Een stoet van tallships, historische schepen en vele plezierbootjes voer van IJmuiden naar Amsterdam en meerde aan in de IJhaven. Rond 18.00 uur waren alle schepen binnen.

De komende dagen mogen bezoekers aan boord van de schepen kijken. Dat leidde donderdag tot lange rijen, vooral bij de marinefregatten. Bij de Zr.Ms. Evertsen zeiden enkele wachtenden halverwege de middag dat ze anderhalf tot twee uur in de rij hadden gestaan, mede omdat er enige tijd niemand aan boord kon door het verplaatsen van loopplanken. Ook aan het begin van de avond staan er bij sommige schepen nog rijen, onder meer bij de Shabab Oman II en de Dar Młodzieży uit Polen.

Vignet

Volgens de organisatie is het ook op het water "megadruk", maar verloopt het allemaal soepel.

Nieuw dit jaar is een vignet dat alle plezierbootjes van maximaal 15 meter nodig hebben bij binnenkomst in de IJhaven. Zo kan de drukte op het water beter in de gaten worden gehouden. Mensen kunnen met het vignet vijf keer de haven invaren. Willen ze dat vaker, dan is een speciale toegangskaart nodig.

Boetes

Bij binnenkomst worden boten gecontroleerd op een aanwezig vignet. Volgens de organisatie van SAIL houden mensen zich er "in grote mate aan". Hebben ze er geen, dan volgt eerst een waarschuwing. Bij een tweede keer wordt een boete uitgeschreven.