Trump geeft bestuur Kennedy Center op na beslissing rechter

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil niet langer de leiding hebben over het Kennedy Center for the Performing Arts, schrijft hij in een uitgebreid bericht op Truth Social. Hij zal samenwerken met het Amerikaanse Congres om het bestuur van het volgens hem "falende" centrum over te dragen. Trump installeerde zichzelf vorig jaar als voorzitter van het centrum en hernoemde het tot het Trump-Kennedy Center.

Trump neemt de beslissing na een uitspraak van een Amerikaanse rechter vrijdag dat Trumps naam niet langer aan het centrum verbonden mag zijn. De rechter oordeelde dat alle fysieke borden met de naam Trump verwijderd moeten worden.

De Amerikaanse president noemt de beslissing van de rechter "schokkend" en zegt dat hij het "verlieslijdende" centrum wilde redden en maken "tot iets waar iedereen trots op kan zijn". Trump zegt dat hij dat "in heel zijn leven en recent zo vaak heeft gedaan".

Trump schrijft ook, zonder daar bewijs voor te leveren, "dat geen enkele president in de geschiedenis van de Verenigde Staten zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij".