Trump: geen deadline voor Oekraïne om in te stemmen met vrede

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 2:21
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is teruggekomen op zijn eerdere deadline van donderdag voor Oekraïne om in te stemmen met een door de Verenigde Staten gesteund vredesplan. "De deadline voor mij is wanneer het voorbij is", zei hij.
Trump zei ook dat de Amerikaanse onderhandelaars vooruitgang boeken in de gesprekken met Rusland en Oekraïne, en dat Moskou akkoord is gegaan met enkele concessies. Hij zei niet om welke concessies het gaat.
De Amerikaanse gezant Steve Witkoff ontmoet volgende week de Russische president Vladimir Poetin, aldus Trump. Mogelijk wordt Witkoff vergezeld door Trumps schoonzoon Jared Kushner, die hij een "slimme jongen" noemde.
