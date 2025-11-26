VS-regering wil limieten dodelijke luchtvervuiling terugdraaien

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering probeert nog onder president Joe Biden vastgestelde limieten voor fijnstof terug te draaien. Milieubeschermingsdienst EPA, nu onder leiding van een door president Donald Trump benoemde directeur, heeft een rechtbank verzocht de norm ongedaan te maken. Het zou te duur zijn voor fabrikanten om eraan te voldoen.

Fijnstof, zoals roet, is een van de meest wijdverspreide dodelijke luchtverontreinigende stoffen. Deze stof kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals beroertes, hartaanvallen en astma-aanvallen. De EPA had in 2024 de limieten nog aangescherpt. Blootstelling aan de deeltjes heeft een onevenredig grote impact op gemeenschappen van kleur, aldus de EPA destijds.

Het is niet voor het eerst dat de regering-Trump milieubeschermende regels terugdraait of afzwakt. In juli kregen kolencentrales en andere faciliteiten van Trump twee jaar ontheffing van milieuregels van de EPA. De ontheffingen zouden nodig zijn voor de nationale veiligheid, stelde het Witte Huis.