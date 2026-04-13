Trump: geen fan van de paus, noemt hem zwak en verschrikkelijk

Samenleving
door anp
maandag, 13 april 2026 om 4:55
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is geen fan van paus Leo XIV, schrijft hij in een bericht op zijn Truth Social. "Paus Leo is zwak op het gebied van misdaad en verschrikkelijk op het gebied van buitenlandbeleid", aldus Trump.
De paus had kritiek geuit op eerdere dreigingen van Trump dat "een hele beschaving zal sterven" in Iran. De paus noemde Trumps uitspraken "onacceptabel" en riep op tot een vreedzame oplossing van de oorlog tegen Iran. Ook vroeg de paus om "diepgaande bezinning" over de manier waarop migranten in de VS onder de regering van Trump worden behandeld.
"Leo zou dankbaar moeten zijn, want zoals iedereen weet was hij een schokkende verrassing. Hij stond op geen enkele lijst om paus te worden en werd alleen aangesteld door de kerk omdat hij een Amerikaan is en zij dachten dat dat de beste manier zou zijn om met president Donald J. Trump om te gaan. Als ik niet in het Witte Huis zou zitten, dan zou Leo niet in het Vaticaan zitten", aldus Trump.
