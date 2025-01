Trump: Golf van Mexico wordt omgedoopt tot Golf van Amerika

Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft een naamswijziging aangekondigd voor de Golf van Mexico. De zee die grenst aan de VS, Mexico en Cuba gaat straks de Golf van Amerika heten, kondigde hij aan op een persconferentie. "De Golf van Amerika. Wat een prachtige naam. En het is toepasselijk. "

De Republikeinse parlementariër Marjorie Taylor Greene liet daarna meteen weten een wetsvoorstel in te dienen om de naamswijziging te realiseren. "De tweede termijn van president Trump is op een fantastische manier begonnen", schreef ze op X.

De 78-jarige Trump sprak op de persconferentie over tal van onderwerpen, waaronder het Panamakanaal. Dat is een kwart eeuw geleden door de VS overgedragen aan Panama. "Ze laten onze schepen meer betalen dan schepen uit andere landen", verklaarde Trump. "Ze lachen ons uit omdat ze denken dat we dom zijn. Maar dat zijn we niet meer. We overleggen nu met ze over het Panamakanaal. Ze hebben ieder aspect van onze overeenkomst geschonden."