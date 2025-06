Trump haalt uit naar Israël en Iran om schendingen bestand

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt teleurgesteld te zijn in zowel Israël als Iran. Die landen hebben volgens Trump het door hem aangekondigde bestand geschonden.

Trump zei voor zijn vertrek naar de NAVO-top in Nederland vooral ontevreden te zijn over het Israëlische optreden. Dat land is volgens de president "losgegaan" nadat was ingestemd met de deal. Hij zei ook dat Iran na bombardementen nucleair tot niets meer in staat is.

De president had het bestand eerder aangekondigd op Truth Social. "Gefeliciteerd wereld, het is tijd voor vrede", stelde hij. Later maande hij de strijdende partijen zich aan de afspraken te houden.

De invoering van het bestand verliep evenwel onrustig. Iran en Israël beschuldigden elkaar van schendingen. Er zouden ondanks het staakt-het-vuren nog aanvallen zijn uitgevoerd.