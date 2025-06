Rode Kruis waarschuwt: steeds minder aandacht voor situatie Gaza

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis waarschuwt dat de aandacht voor de humanitaire situatie in de Gazastrook verslapt door andere internationale ontwikkelingen, zoals de strijd tussen Israël en Iran en de NAVO-top in Nederland. "Dat kan en mag niet", stelt de hulporganisatie.

"Terwijl wereldleiders vandaag in Den Haag bijeenkomen om te praten over veiligheid, mogen we niet vergeten dat op de onveiligste plek op aarde zich een catastrofe afspeelt", stelt directeur Harm Goossens van het Nederlandse Rode Kruis. "De situatie in Gaza is schrijnender dan ooit, geen mens is daar veilig."

Israël lanceerde in Gaza een militaire operatie nadat Hamas in oktober 2023 een bloedige verrassingsaanval had uitgevoerd op Israëlisch grondgebied. Er vielen ongeveer 1200 doden, vooral burgers, en Palestijnse strijders ontvoerden ruim 250 mensen.

Tienduizenden doden

De Israëlische operatie heeft volgens autoriteiten in de Gazastrook tienduizenden levens gekost. Ziekenhuizen krijgen volgens het Rode Kruis dagelijks te maken met honderden gewonden die gelijktijdig binnenkomen.

"Zij hebben de meest verschrikkelijke schotwonden, vaak opgelopen bij voedseldistributiepunten", zegt Goossens. "Deze vorm van hulp is een schijnoplossing. Mensen worden gedwongen te kiezen tussen honger of een levensgevaarlijke tocht naar een voedselpunt."

Internationaal klinkt meer kritiek op de verdeling van hulpgoederen door de nieuwe Gaza Humanitarian Foundation. Die door Israël gesteunde organisatie heeft een beperkt aantal distributiepunten waar Gazanen terechtkunnen.