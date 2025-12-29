Trump herhaalt claim dat VS Venezolaanse gronddoelen aanvielen

MIAMI (ANP/RTR) - De VS hebben een aanmeerplek in Venezuela aangevallen waar drugstransporten zouden worden voorbereid. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump in reactie op vragen van journalisten voorafgaand aan zijn ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in zijn resort Mar-a-Lago. Volgens Trump zou er een "flinke explosie" hebben plaatsgevonden. Bewijs voor zijn claim leverde hij niet, noch details. Desgevraagd wilde Trump geen antwoord geven op de vraag welke instantie verantwoordelijk was voor de vermeende aanval.

Trump sprak vrijdag in een radio-interview al vergelijkbare woorden, maar bood ook toen geen duidelijkheid over waar deze vermeende aanval zou hebben plaatsgevonden. Het Pentagon, de CIA of het Witte Huis zijn sindsdien nog niet met een officiële reactie gekomen. Ook vanuit Venezuela is bevestigend noch ontkennend gereageerd.

Een aanval op Venezolaans grondgebied zou een flinke escalatie betekenen in de oplopende spanningen met Venezuela. Trump beticht de regering van dat land en specifiek president Nicolás Maduro al lange tijd van corruptie en medeplichtigheid aan drugshandel. Ook voor die claim leverde hij nooit concreet bewijs.

De Amerikaanse leider zinspeelde herhaaldelijk op een machtswisseling in het Zuid-Amerikaanse land en heeft de afgelopen maanden een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd in de wateren rond Venezuela. Zo stuurden de VS onder meer hun grootste vliegdekschip. Ook heeft Trump de CIA gemachtigd "operaties" uit te voeren op Venezolaanse grond, zonder te specificeren wat die precies zouden inhouden of wanneer deze zouden plaatsvinden.