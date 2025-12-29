Trump zegt dat wederopbouw Gaza snel zal beginnen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De wederopbouw in de Gazastrook zal volgens de Amerikaanse president Donald Trump binnenkort beginnen. Trump ontvangt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zei bij zijn aankomst dat hij ook hoopt dat de volgende fase van het staakt-het-vuren snel zal ingaan.

De twee leiders komen samen op Trumps landgoed Mar-a-Lago om te praten over die tweede fase van het bestand. In die fase zou Israël zich verder moeten terugtrekken uit Gaza en zou Hamas moeten ontwapenen. Beide partijen lijken niet bereid dat op korte termijn te doen.

Netanyahu is ook naar de Verenigde Staten gekomen om het te hebben over Iran. Israël en de VS vielen dat land deze zomer aan om nucleaire faciliteiten te vernietigen, maar volgens Israël is Teheran bezig die weer op te bouwen.

Trump zei bij Netanyahu's aankomst dat hij die berichten ook heeft gehoord. "Als dat klopt, moeten we die slopen", zei Trump. Hij riep Iran op om een deal te sluiten.