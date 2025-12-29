Reuters: sojahandelaren willen uit ontbossingsakkoord stappen

SÃO PAULO (ANP/RTR) - Een aantal grote sojahandelaren wil een overeenkomst uit 2006 verbreken die ontbossing van het Amazone-regenwoud tegengaat. Dit melden twee ingewijden aan persbureau Reuters. De beslissing heeft volgens hen te maken met Braziliaanse belastingvoordelen die in januari worden ingetrokken.

Met de maatregel van de Braziliaanse staat Mato Grosso, de belangrijkste landbouwstaat van het land, krijgen bedrijven die akkoord zijn gegaan met het zogenoemde sojamoratorium vanaf volgende maand geen belastingvoordelen meer. "De meeste bedrijven zullen ervoor kiezen om de belastingvoordelen niet te verliezen en zullen zich terugtrekken uit de overeenkomst", zegt een bron. Die stelt dat dit feitelijk een einde zou maken aan het akkoord.

De overeenkomst heeft miljoenen hectaren tropisch bos gered. Uit een voorlopig rapport van de staat blijkt dat handelaren tussen 2019 en 2024 profiteerden van zo'n 4,7 miljard Braziliaanse real aan belastingvoordelen, ongeveer 716 miljoen euro.