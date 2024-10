Trump in New York: kies mij en je krijgt nieuwe gouden eeuw

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in New York een campagnebijeenkomst gehouden die was gepresenteerd als een slotpleidooi aan de kiezers. De Republikeinse presidentskandidaat stelde kiezers op Madison Square Garden "een nieuwe gouden eeuw voor Amerika" in het vooruitzicht als hij de verkiezingen wint. "En dat gaat snel gebeuren ook. Heel snel."

Trump vroeg kiezers of ze beter af zijn dan vier jaar geleden. Hij noemde de verkiezingen een keuze tussen "nog eens vier jaar van ongekende onkunde en mislukkingen" en "de beste vier jaar in de geschiedenis van ons land". Trump trok volgens het Amerikaanse NBC News een grote menigte en haalde uit naar zijn politieke tegenstanders. Zo verklaarde hij dat de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris een "laag IQ" heeft, noemde de media "de vijand van het volk" en zei hij het op te nemen tegen "de vijand van binnenuit".

Er ging ook veel aandacht uit naar omstreden uitspraken van sprekers in het uren durende voorprogramma. Een conservatieve influencer zei volgens NBC dat Harris "en haar pooiers" het land zullen vernietigen en stak zijn middelvinger op naar de camera. Een andere spreker omschreef Harris als "de antichrist". Een komiek noemde Puerto Rico een "eiland van afval". Dat leidde later ook vanuit de Republikeinse Partij tot kritiek.