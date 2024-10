Universiteit Utrecht stopt met studies Duits, Frans en islam

Zes studies aan de Universiteit Utrecht (UU) houden in de komende jaren op te bestaan. De universiteit schrapt de opleidingen om geld te besparen, mede door de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs.

Het gaat om de studies Duits, Frans, islam en Arabisch, Italiaans, Keltisch en religiewetenschappen. Vanaf het studiejaar 2026-2027 worden geen nieuwe studenten aangenomen en in 2030 stoppen de opleidingen.

De universiteit spreekt van ingrijpende maatregelen. De zes studies trekken minder dan 25 nieuwe studenten per jaar en zijn al jaren niet rendabel, aldus de onderwijsinstelling.

De zes studies vallen onder de faculteit Geesteswetenschappen, die al jaren financiële problemen heeft. Decaan Thomas Vaessens zegt in een verklaring: "Dat komt omdat wij een opleidingenpalet in de lucht houden dat in de loop van de tijd onbetaalbaar geworden is." Dat is volgens de universiteit erger geworden door bezuinigingen van het kabinet. De UU sluit niet uit dat er op den duur gedwongen ontslagen volgen.