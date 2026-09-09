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Trump: Iran probeert midterms te beïnvloeden, oorlog stopt daarna

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 21:26
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran met zijn aanvallen de uitkomst van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die zogenoemde midterms in november direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. Ook zouden dan de olieprijzen meteen dalen.
"Ze zijn wanhopig", zei Trump voorafgaand aan het partijcongres van zijn Republikeinse Partij. Hij begon de oorlog eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. Later werd een tijdelijke overeenkomst gesloten, maar die hield niet lang stand. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de Straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
De oorlog is daarom niet populair bij de Amerikaanse kiezers, die in november stemmen voor een deel van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
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