Trump: Iran stort financieel in door sluiting Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 8:41
WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump stort Iran "financieel in" door de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat schrijft hij op zijn Truth Social. Het land zou 500 miljoen dollar per dag verliezen en "hongerig naar geld" zijn.
Sinds de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari heeft dat land de belangrijke zeestraat zo goed als gesloten gehouden. Alleen een aantal aan Iran gelieerde schepen werd doorgelaten. Inmiddels hebben de Verenigde Staten een eigen blokkade ingesteld voor scheepvaart van en naar Iraanse zeehavens.
"De krijgsmacht en politie klagen dat ze niet betaald worden. SOS!!!", aldus Trump. De Amerikaanse president verlengde dinsdagavond het bestand met Iran, om zo ruimte te geven aan onderhandelingen. Of en wanneer deze plaatsvinden, is nog niet duidelijk.
