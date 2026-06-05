Werkt hyperbare zuurstoftherapie bij Long Covid écht? Hoopvolle resultaten, maar behandeling is niet zonder risico

Voor mensen met long covid
die al maanden of zelfs jaren
kampen met extreme vermoeidheid, concentratieproblemen en hersenmist, klinkt
het als een wondermiddel: een paar weken in een speciale zuurstofkamer en de
klachten nemen af. Hyperbare zuurstoftherapie wint wereldwijd aan populariteit
als mogelijke behandeling voor long covid, maar wetenschappers zijn nog
verdeeld over de effectiviteit.
Een van de patiënten die verbetering zegt te hebben ervaren
is de 49-jarige Amerikaan M. Martinez. Anderhalf jaar na zijn coronabesmetting
waren zijn cognitieve klachten zo ernstig geworden dat hij niet meer voltijds
kon werken of autorijden. Na acht weken behandeling in een hyperbare
zuurstofkamer verbeterden zijn testresultaten aanzienlijk en kon hij zijn
dagelijkse leven grotendeels hervatten.
Meer zuurstof onder hoge druk
Bij hyperbare zuurstoftherapie ademen patiënten zuivere
zuurstof in een afgesloten kamer waarin de luchtdruk flink hoger is dan
normaal. De behandeling wordt al langer ingezet bij onder meer duikersziekte,
koolmonoxidevergiftiging en slecht genezende wonden.
Onderzoekers vermoeden dat de therapie mogelijk ook kan
helpen bij long covid. Sommige patiënten lijken namelijk moeite te hebben om
zuurstof efficiënt naar lichaamsweefsels te transporteren. Door de verhoogde
druk kan extra zuurstof in het bloed oplossen en toch de weefsels bereiken.
Daarnaast denken wetenschappers dat de behandeling
ontstekingen kan remmen, de groei van nieuwe bloedvaten kan stimuleren en
beschadigde zenuwcellen kan helpen herstellen.
Onderzoeken spreken elkaar tegen
De wetenschappelijke resultaten zijn echter nog verre van
eenduidig. Een Israëlische studie onder 73 longcovidpatiënten liet
verbeteringen zien in cognitieve functies, energieniveau en slaapkwaliteit. Die
voordelen waren een jaar later nog steeds zichtbaar.
Maar een vergelijkbaar onderzoek in Zweden met tachtig
deelnemers vond juist geen verschil tussen de zuurstofbehandeling en een
placebo. Volgens spoedeisendehulparts Craig Lindsey kan het verschil mogelijk
worden verklaard door de intensiteit van de behandeling. “Deze therapieën zijn
echt bedoeld als dagelijkse sessies van maandag tot en met vrijdag. Dáár zit
het voordeel”, zegt hij tegen het wetenschappelijke magazine Scientific
American.
Niet zonder risico
Experts benadrukken bovendien dat de behandeling niet voor
iedereen geschikt is. “Long covid kent waarschijnlijk veel verschillende
onderliggende oorzaken en patiënten kunnen totaal verschillende behandelingen
nodig hebben”, aldus revalidatiespecialist David Putrino.
Sommige patiënten melden zelfs verslechtering van hun
klachten. In een Nederlandse studie zag 13 tot 19 procent van de deelnemers hun
fysieke of mentale gezondheid achteruitgaan na de behandeling.
Ook zijn er risico's verbonden aan de drukcabines zelf.
Drukverschillen kunnen schade veroorzaken aan oren en weefsels. Ondeskundig
gebruik kan zelfs brandgevaar kan opleveren. “Het moet absoluut niet als een
risicoloze behandeling worden beschouwd”, waarschuwt inspanningsfysioloog Mark
Faghy.
Voorlopig zijn hyperbare zuurstoftherapie dus niet meer dan
een veelbelovende optie voor longcovidpatiënten. Bewijzen zijn er nog amper.
Meer onderzoek moet uitwijzen welke patiënten er daadwerkelijk baat bij hebben en
welke juist beter een andere behandeling kunnen krijgen.