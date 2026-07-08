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Trump: Israël wil zich terugtrekken uit zuiden van Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 17:23
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ANKARA (ANP/AFP) - Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon, zei de Amerikaanse president Donald Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. Trump zei dit met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te hebben besproken.
"Ik denk dat ze dat gaan doen, ik denk dat ze dat willen", antwoordde Trump op de vraag of Israël zich zal terugtrekken. Trump zei dat dit niet aan hem ligt, maar aan in hoeverre Israël dit zelf wil. Volgens hem is dat wel het geval.
Als onderdeel van een overeenkomst die Israël en Libanon eerder sloten, moet Israël zich in ieder geval terugtrekken uit twee gebieden als "proef". Daar moet het Libanese leger de controle overnemen.
Eerder werd door Israël en Italië aangekondigd dat de onderhandelingen volgende week verder zouden gaan in Rome, maar dat werd woensdag van Libanese zijde betwist. Volgens een diplomaat zullen de Libanezen alleen naar Rome afreizen als Israël zich terugtrekt uit de twee gebieden.
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