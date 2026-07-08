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Succes NAVO-top is volgens Merz te danken aan Rutte

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 17:13
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ANKARA (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft NAVO-chef Mark Rutte uitvoerig geprezen voor de manier waarop hij de top in Ankara heeft geleid. Volgens Merz is het succes van de top te danken aan de Nederlandse oud-premier.
"De manier waarop Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO de onderhandelingen heeft geleid, is werkelijk buitengewoon succesvol", zei Merz na afloop van de vergadering. Vooraf was de spanning hoog opgelopen doordat de Amerikaanse president Donald Trump stevige kritiek had geuit op meerdere landen en de NAVO als geheel. Maar tijdens het daadwerkelijke overleg was daar weinig van te merken, verklaarden meerdere leiders.
Volgens Merz komt dat door Rutte. "Hij is in staat om de NAVO bijeen te houden, op een zeer charmante, persoonlijke en toegewijde manier." De Duitse bondskanselier noemde Rutte de beste secretaris-generaal "van zijn tijd".
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