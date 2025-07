Trump kan na uitspraak verder met ontmantelen onderwijsministerie

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de regering om het ministerie van Onderwijs verder te ontmantelen. De hoogste rechters besloten om een uitspraak van een lagere rechter te schrappen, die juist een deel van de massa-ontslagen van afgelopen maanden had teruggedraaid. Door het oordeel van het Hooggerechtshof mag de regering nu weer doorgaan met het ontslaan van functionarissen.

President Donald Trump zette al snel na zijn aantreden in januari de aanval in op het ministerie van Onderwijs, omdat het te groot was en te duur zou zijn. Maar de president beweerde ook dat het ministerie een politiek instrument was geworden om bijvoorbeeld diversiteit en "genderideologie" te bevorderen. Trump wil dat het onderwijsbeleid niet meer landelijk wordt geregeld, maar door de staten.

Meerdere scholengemeenschappen stapten naar de rechter om de ontmanteling van het ministerie te blokkeren. Zij vrezen dat de overheid zo de basistaken niet meer uitvoeren.