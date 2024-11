Trump kiest oud-Democrate Tulsi Gabbard als inlichtingenchef

WASHINGTON (ANP) - Aankomend president Donald Trump wil voormalig Democratisch politica Tulsi Gabbard als directeur van de Nationale Inlichtingendiensten. Hij stelt in een verklaring dat Gabbard "onbevreesd" is en "vrede door kracht" zal nastreven.

Gabbard is als militair uitgezonden naar Irak en heeft namens de Democraten in het Congres gezeten. Ze probeerde in 2020 tevergeefs presidentskandidaat voor die partij te worden. Gabbard stapte twee jaar later uit de Democratische Partij, die volgens haar werd gerund door oorlogshitsers.

In haar nieuwe baan krijgt Gabbard de supervisie over de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ook is ze verantwoordelijk voor de inlichtingenbriefings die Trump als president dagelijks krijgt.

Gabbard heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het Amerikaanse Oekraïnebeleid. Ze schreef in 2022 op X dat de oorlog "makkelijk te voorkomen was geweest" als de VS en de NAVO de Russische zorgen over de Oekraïense wens lid te worden van de NAVO serieuzer hadden genomen.