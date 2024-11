Kleine uitslagen op beurzen in New York, Spotify bij winnaars

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York vertoonden woensdag kleine uitslagen. Beleggers wachtten voornamelijk af nadat dinsdag een einde was gekomen aan een rally die volgde op de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Cijfers van streamingdienst Spotify vielen in de smaak.

De S&P 500 eindigde een fractie hoger op een stand van 5985,38 punten. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 43.958,19 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 19.230,74 punten.

Beleggers verwerkten de inflatiecijfers voor de Verenigde Staten. De prijzen die consumenten voor goederen en diensten betalen zijn in oktober harder gestegen dan in september. Maar de nieuwe inflatiecijfers kwamen grotendeels overeen met de verwachtingen op de financiële markten. Beleggers schatten de kans op een nieuwe renteverlaging door de Federal Reserve in december nu groter in, werd duidelijk op de derivatenmarkt.

De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify won ruim 11 procent aan beurswaarde. Het bedrijf meldde in zijn kwartaalbericht een hogere omzet en winst, wat te danken was aan een toestroom van klanten met een premium-abonnement. Daarnaast vielen de kosten lager uit na een reorganisatie vorig jaar.